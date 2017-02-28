Анкара, 28 февраля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым почтили память бывшего премьер-министра страны Неджметтина Эрбакана. Об этом сообщает Anadolu.

Zest Неджметтин Эрбакан

«Я вспоминаю с уважением и благодарностью премьер-министра 54-го правительства почетного профессора доктора Неджметтина Эрбакана в шестую годовщину его кончины», — написал Эрдоган на своей странице в Twitter.

В свою очередь, премьер-министр страны Бинали Йылдырым назвал Эрбакана великим государственным деятелем, политиком и ученым, оставившим след в истории Турции.

Напомним, Неджметтин Эрбакан занимал должность премьер-министра Турции с 1996 по 1997 год. После своей отставки ему было запрещено заниматься политической деятельностью в течение пяти лет за попытку нарушение светского характера власти в стране.

Нынешняя правящая Партия справедливости и развития считает одним из своих учителей Эрбакана, также являющегося наставником президента Эрдогана. Он скончался 27 февраля 2011 года.