Ярославль, 28 февраля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. 2,6 млрд рублей выплачено жителям Ярославской области в виде пособий по материнству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском региональном отделении фонда социального страхования Российской Федерации.

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Самые крупные по объемам финансовых обязательств статьи расходов — это пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (1,4 млрд рублей) и пособия по беременности и родам (1 млрд рублей). В прошлом году гражданам региона выплачено более 170 тысяч пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет — на 7 100 пособий больше, чем в 2015-ом.

Средний размер пособия составил 8 215 рублей 37 копеек. По больничным листам в связи с беременностью и родами Ярославским отделением Фонда социального страхования РФ оплачено почти 1,5 млн рабочих дней. Среднедневной размер выплаты составил почти 700 рублей, что на 12% больше, чем в 2015 году.

Также в прошлом году жителям Ярославской области перечислено почти 12,5 тысяч пособий при рождении ребенка на общую сумму 196,4 млн рублей и 9 тысяч пособий при постановке на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности на сумму 5,3 млн рублей. По сравнению с 2015 годом их число незначительно снизилось, отмечают специалисты отделения Фонда.