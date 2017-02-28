Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2017, 15:17 — ИА Регнум. 20 млрд рублей будет направлено правительством РФ в этом году на гранты регионам. Об этом заявил сегодня, 28 февраля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» в Краснодарском крае. «Мы продолжим поощрять тех, кто добивается наилучших результатов», — пообещал он.

sm-ekb2005 Рубли

Вместе с тем, глава российского правительства отметил, что распределение грантов «будет осуществляться по известным правилам. Во-первых, с учетом фактических расходов органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления, которые они несут в связи с выполнением собственных расходных полномочий, то есть, по принципу — менее обеспеченные регионы должны получать больший объем финансовой поддержки, а более обеспеченные регионы — меньший».

Кроме того, для получения гранта регион должен выполнять целевые показатели развития территорий. «Они касаются увеличения доходов, роста инвестиций в основной капитал и количества рабочих мест», — пояснил Медведев. «Большинство руководителей регионов уже заключили соглашения, которые предусматривают такие обязательства и финансовую ответственность за их неисполнение, — отметил премьер-министр. — Однако отдельные главы территорий пока сомневаются, стоит ли это делать, видимо, исходя из предположения, что в любом случае чего-нибудь дадут, дотации так или иначе распределят, а финансовая поддержка из федерального бюджета не должна быть никак связана с ответственностью за социально-экономическое развитие».

«Это неправильно, — уверен Медведев. — При формировании своих бюджетов добрая половина регионов закладывает в будущие расходы неисполнимый объем доходов, то есть, доходы с явным превышением. В дальнейшем, конечно, возникает ситуация, когда ничего «не бьется», и для срочного латания дыр все средства хороши — следуют просьбы о финансовой помощи из федерального центра, рыночные заимствования также в данном случае востребуются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной темой форума является «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики». Перед пленарным заседанием Дмитрий Медведев осмотрел выставочные стенды форума «Сочи-2017».