Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2017, 15:05 — ИА Регнум.

В первый день весны, 1 марта, в ростовском Дворце спорта состоится южное гандбольное дерби. На площадке сойдутся ГК «Ростов-Дон» и «Кубань». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды, оба соперника — сильны и физически, и тактически.

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«Кубань» — это сильная команда, которая сейчас играет намного увереннее и более слаженно. Я думаю, это будет очень сильная борьба», — прокомментировала ростовчанка Екатерина Ильина. Гандболистка три месяца из-за травмы не могла войти в тренировочный процесс, но уверенность постепенно прибавляется.

Напомним, по словам главного тренера «Ростов-Дона» Фредерика Бужана, в декабре 2016 года травмированной была почти треть игроков. Тренерский штаб разработал программу, которая должна уже в марте восстановить игроков и вернуть их в строй.

«Наша первая задача — восстановить травмированных гандболисток. Из-за Олимпиады и чемпионата Европы у многих игроков не было полноценного отдыха, матчи шли без перерыва. Важно, чтобы в марте у нас был полный состав», — сказал Фредерик Бужан.

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