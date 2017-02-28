Ереван, 28 февраля, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Несмотря на то, что центральной темой рабочего визита президента Армении Сержа Саргсяна в Брюссель было завершение переговоров между ЕС и Арменией по новому рамочному соглашению, естественно, что в центре внимания была проблема Нагорного Карабаха, особенно после недавнего обострения ситуации на линии соприкосновения.

President.am Президент Армении Серж Саргсян и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Как заявил Серж Саргсян на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском, сколь ни готова армянская сторона к разумным компромиссам, тем не менее в этой проблеме исходным является право народа Нагорного Карабаха решить своё будущее посредством свободного волеизъявления.

«Здесь другого подхода быть не может. Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение не только провозглашено международными основополагающими документами, но и давно уже признано и закреплено в многочисленных заявлениях сопредседателей единственной занимающейся конфликтом специализированной структуры — Минской группы ОБСЕ», — сказал президент Армении.

По его словам, это не только позиция Армении, но и коллективное восприятие международного сообщества по этому вопросу. «Мы благодарны за сбалансированную позицию ЕС относительно процесса мирного урегулирования, за доверие и поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ», — подчеркнул глава армянского государства.

В свою очередь Дональд Туск подчеркнул, что статус-кво нестабилен, а конфликт должен получить как можно раннее политическое решение, созвучно с международным правом. «Он не имеет военного решения. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказал председатель Европейского совета.

Говоря о карабахской проблематике на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Армении назвал последние развития вокруг проблемы Нагорного Карабаха — самым взрывоопасным вызовом безопасности региона. В этом контексте он подчеркнул большое значение содействия НАТО и лично Столтенберга посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта.

Серж Саргсян выразил благодарность генсеку НАТО за содействие сопредседателям Минской группы.

«Апрельская война и продолжающиеся после неё регулярные обстрелы с применением тяжёлой артиллерии и военной техники, фиксируют, что отныне этот конфликт «активен», и сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы всё международное сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, содействуя предпринимаемым Минской группой ОБСЕ усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта. Мы констатировали, что согласно документу в рамках программы «Партнёрство во имя мира», «Защита и укрепление основополагающих свобод и прав человека, обеспечение свободы и справедливости и установление мира посредством демократии являются стержневыми общими ценностями для партнёрства», — сказал президент Армении.

В ответном заявлении Йенс Столтенберг выразил озабоченность непрекращающимися нарушениями на линии соприкосновения, в том числе в эти выходные.«Очень важно избежать роста напряжённости, потому что этот конфликт не имеет военного решения. Его продолжение тормозит развитие всего региона. Следовательно мы поощряем и Армению, и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования НК конфликта. НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы в этом направлении», — отметил генсек альянса.

Что касается международного сообщества, к которому апеллируют стороны конфликта, то сегодня, 28 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал обеспокоенность обострением ситуации в зоне карабахского конфликта, а также призывал противоборствующие стороны соблюдать режим прекращения огня и без промедления возобновить предметные переговоры.

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил по этому поводу: «Мы обеспокоены недавними сообщениями о столкновениях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Генсек ООН в полной мере поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, Франция и США), нацеленные на снижение опасного уровня напряженности и предотвращение дальнейшей эскалации ситуации», — сказал Дюжаррик (цитата по ТАСС).

По словам официального представителя генсека, административный глава всемирной организации «призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут навредить соглашению о прекращении огня, и без промедления возобновить предметные переговоры, нацеленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

По поводу последних инцидентов на границе сопредседатели Минской группу ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выступили с коротким заявлением, в котором посредники призвали стороны отвести тяжелую военную технику от линии соприкосновения на прежние позиции и обеспечить возвращение тел погибших.

Более многословным оказался бывший американский сопредстедатель Минской группы Джеймс Уорлик, который сказал в интервью «Голосу Америки», что международным посредникам необходимо помочь сторонам карабахского конфликта уважать режим перемирия.

«Необходимо уважать режим перемирия, необходимо нормализовать ситуацию, в первую очередь чтобы спасти жизни, но также для продвижения переговорного процесса. Пока конфликт в активном состоянии, пока продолжаются военные действия, очень сложно добиться прогресса в урегулировании», — отметил Уорлик.

Комментируя последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Джеймс Уорлик подчеркнул, что посредники не жалеют усилия, чтобы помочь сторонам уважать режим перемирия и избежать жертв. «Я надеюсь, что президенты согласятся встретиться и переговорный процесс продвинется вперед. В конце декабря, когда я ушел с поста сопредседателя, на столе переговоров имелись интересные предложения, которые могут создать возможность обсуждения между двумя сторонами», — отметил бывший сопредседатель.

Джеймс Уорлик также подчеркнул, что по сей день не выявлены все подробности апрельской войны: «В апреле мы стали очевидцами многочисленных жертв, и даже сегодня я не уверен, что мы знаем точное число погибших». Однако, добавил Уорлик, настало время мира. «Мир все изменит в регионе. Для Армении он изменит основы всего общества», — считает он.