Тбилиси, 28 февраля, 2017, 14:41 — ИА Регнум. СМИ Грузии пытаются расшифровать смысл заявления премьер-министра Армении Карена Карапетяна, сделанного после «нешумного» визита в Тбилиси 23−24 февраля, когда армянский премьер сообщил, что в числе других обсуждал с грузинским коллегой и возможную альтернативу единственному сухопутному пути из Армении в Россию — через Ларс.

Gov.am Карен Карапетян на пресс-конференции в Тбилиси

Этой теме посвятило статью издание «Резонанси», которое приводит тревожные предположения и утверждения бывших и нынешних соратников экс-президента Михаила Саакашвили о том, что речь на встрече премьеров шла об открытии железнодорожного сообщения через Абхазию.

Такое мнение высказал член Единого национального движения Ника Руруа, который пояснил, что в случае вступления властей Грузии в какую-либо сделку с абхазскими сепаратистами политика непризнания «оккупированных территорий», которую проводит Грузия при активной поддержке мирового сообщества, окажется под вопросом. По его словам, вопрос абхазской железной дороги — это вопрос национального значения, и он не должен решаться в кулуарах.

Не сомневается в таких намерениях правительства Грузии и член «Европейской Грузии», бывший соратник Михаила Саакашвили Зураб Чиаберашвили, который напомнил, что и в вопросе с «Газпромом» нынешнее правительство «долго не уступало» России, но в конце — концов согласилось на ее условия.

«Сегодня Грузией управляет правительство, в отношении которого имеется очень большое недоверие, что оно все уступает России», — заявил Чиаберашвили.

Хотя представители правительства Грузии и парламентского большинства категорически опровергают все эти предположения, эксперты не исключают, что по вопросу открытия абхазской железной дороги нынешняя власть может пойти на компромисс.

По заявлению грузинского политолога Сосо Цинцадзе, речь о возможности открытия этой дороги ведется давно, но переговоры будут приемлемы лишь в том случае, если Грузия что-то получит взамен.

«При Шеварднадзе речь шла о том, что беженцы должны вернуться в Очамчире. Если вопрос будет поставлен так, то можно достичь соглашения. Мы потеряли Абхазию тогда, когда оттуда изгнали грузин. Если на этой территории у нас будет население, это будет нашей козырной картой. Если они (абхазы и Россия) на это не пойдут, то вопрос должен быть закрыт», — отметил в беседе с изданием Цинцадзе. Не менее важным он считает и вопрос, где будет проходить экономическая граница между Грузией и Россией — по Псоу или по Ингури. Он вменяет в вину правительству Саакашвили то, что он поддался на требования Европы и согласился на вступление России в ВТО, а в результате всего этого сегодня российские грузы свободно поступают в Абхазию, но контролировать этот процесс пока не могут не только грузинские пограничники, но и предусмотренные соглашением представители Швейцарии.