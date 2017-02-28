Киев, 28 февраля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака после обрушения части моста на Шулявском путепроводе в Киеве. Уволен также глава Соломенского района Киева Виктор Шкуро, сообщили в пресс-службе киевской мэрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«Глава Киевский городской госадминистрации [КГГА] Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также председателя Соломенского района Максима Шкуро — за халатное отношение к решению проблем района», — сообщили в пресс-службе.

Кличко отметил, что соответствующее распоряжение должен подписать президент Украины Пётр Порошенко. Представление на увольнение мэр Киева обещал направить сегодня, 28 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение части моста произошло 27 февраля примерно в 20:30 по местному времени. Люди при этом не пострадали, но были повреждены машины, припаркованные под обрушившейся частью конструкции.

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Кличко, который прибыл на место ЧП, заявил, что причину обрушения моста выяснят эксперты. По его предположению, мост обрушился из-за усталостной нагрузки, а также, возможно, из-за нарушений правил эксплуатации.

В результате аварии движение автотранспорта в Киеве затруднено. На данный момент известно, что необходимо ограничить габарит проезжей части с обеих сторон моста на 0,7 м с использованием легких конструкций.