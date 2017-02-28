Ярославль, 28 февраля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Доходы бюджета Ярославской области в январе 2017 года выросли по сравнению с январем 2016 года на 40%, доходы бюджета составили 2 млрд 778 млн рублей, что на 807,4 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

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Наиболее существенный рост дали налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль вырос более чем в два раза — с 302 до 715 млн рублей (рост на 413 млн). НДФЛ вырос на 324 миллиона (с 778 млн до 1 млрд 102 млн). Несколько уменьшились налоги на товары и услуги: 636 млн, что на 81 млн меньше прошлогодних результатов. В состав этих налогов входят акцизы на пиво, алкоголь и нефтепродукты.

Почти на 23 млн больше в январе 2017 года собрали транспортного налога. А вот доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выросли лишь на 700 тысяч рублей.

«Этот рост — результат выравнивания ситуации после провального конца 2015 — начала 2016 года. Доходы возвращаются к уровню благополучного 2014 года», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.