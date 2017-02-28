Варшава, 28 февраля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не может рассчитывать на поддержку Варшавы для вторичного выдвижения на пост председателя Европейского совета, заявил лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Об этом сообщает Reuters.

European People's Party Дональд Туск

«Дональд Туск — это политик, нарушающий элементарные правила Европейского союза», — отметил Качиньский.

«Тот, кто нарушает эти правила, не может быть председателем Европейского совета и не может рассчитывать на нашу поддержку», — добавил он.

Напомним, председатель Европейского совета избирается самим советом каждые два с половиной года. Дональд Туск вступил в должность 1 декабря 2014 года, его полномочия истекают 31 мая 2017 года.