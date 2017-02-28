Оренбург, 28 февраля, 2017, 14:20 — ИА Регнум. В Оренбурге депутатский корпус утвердил изменения в бюджете на 2017 год. Казна пополняется на 345 миллионов за счет увеличения безвозмездных поступлений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского горсовета, эти деньги будут потрачены в первую очередь на строительство двух новых школ — в 19 и 20 микрорайонах (266,5 млн), а также на ремонт дорог (19,9 млн).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Напомним, что в начале 2017 года Минобр области направлял заявку в Минобрнауки РФ на строительство четырех новых школ в регионе: двух — в Оренбурге и по одной в селе Претория Переволоцкого района, а также селе Тоцкое-2 Тоцкого района. В региональном министерстве тогда выражали надежду на то, что заявка будет одобрена. Однако федеральные чиновники удовлетворили оренбургскую заявку наполовину, пообещав финансирование одной школы в Оренбурге и одной — в Претории.

В свете сегодняшнего решения депутатов, становится очевидным, что в Оренбурге все же будут строить две новые школы. Каждая из них — с расчетом на 1135 мест.

Между тем, горожане отмечают, что областному центру не хватает школ. Жилых новостроек появляется много, а вот новыми детскими садами и школами — проблема. Отдельные жители Оренбурга в интернете выразили мнение, что надо прекратить принимать в эксплуатацию новые многоэтажки, пока рядом не будет соответствующей инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, парков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в рамках принятой региональной государственной программы по ликвидации двухсменной формы обучения в общеобразовательных организациях в срок до 2025 года планируется построить 32 школы, возвести 28 пристроев, приобрести пять зданий и в итоге создать около 40 тысяч новых ученических мест.