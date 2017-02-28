Москва, 28 февраля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко выразил соболезнования родным и близким легендарного советского спортсмена Владимира Петрова, скончавшегося 28 февраля в Москве после тяжелой болезни. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Он (Владимир Петров) был выдающимся хоккеистом, порядочным, добрым и отзывчивым человеком», — сказал Мутко.

Вице-премьер РФ также добавил, что знаменитый хоккеист до последнего дня занимался развитием хоккея в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Москве после тяжелого заболевания скончался известный советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР Владимир Петров.

Похороны легендарного спортсмена состоятся в 2 марта в столице.

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