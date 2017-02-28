Волгоград, 28 февраля, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Волгоградская область намерена встретить весеннее половодье во всеоружии. В настоящее время на случай возникновения нештатных ситуаций в готовность уже приведены около 15 тысяч человек, 3,5 тысячи единиц техники, 105 плавсредств. Также в области готовы развернуть 47 мобильных пунктов обогрева, 509 пунктов временного размещения. Такая информация прозвучала в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 28 февраля.

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В регионе утвержден план мероприятий на паводковый период 2017 года, проведены межведомственные учения, проработаны эвакуационные мероприятия. Для этих целей могут быть задействованы две тысячи автобусов, а также грузовые и легковые автомобили, речные суда. Предусмотрено экстренное оповещение населения с помощью радио и телевидения, СМС-рассылки, электросирен и уличных громкоговорителей.

«Исходя из погодных условий на территории Волгоградской области и соседних регионов, есть основания предполагать, что половодье будет выше прошлогоднего, максимальный уровень воды ожидается выше нормы, — отметил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

Профильным ведомствам поставлена задача обеспечить мониторинг паводковой ситуации, быть готовыми к оперативному реагированию. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области поручено очистить прибрежные защитные полосы от мусора, снега и льда, обеспечить проходимость пропускных каналов, водостоков, дюкеров и ливнеприемников.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе для ускорения прохождения паводковых вод ведется расчистка русел рек. По данным облкомприроды, в регионе отремонтированы 13 гидротехнических сооружений, восстановление еще семи объектов продолжается; также строятся и реконструируются сооружения инженерной защиты.