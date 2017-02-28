Брянские врачи получат по миллиону рублей при переезде в села
Брянск, 28 февраля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. В Брянской области врачи, которые решатся переехать на работу в село, смогут получить компенсацию в 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Брянской области, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный документ.
Воспользоваться предложением могут врачи до 50 лет. Медработник должен переехать в село либо в 2016, либо в 2017 году. Также работа может быть в рабочем поселке или поселке городского типа. Также важное условие — врач должен иметь высшее образование.
«Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2017 году осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджета федерального фонда обязательного страхования и средств областного бюджета в соотношении соответственно 60 и 40 процентов», — говорится в документе.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянске обсуждался проект муниципальной программы «Молодёжная и семейная политика города Брянска». Согласно документу, молодые врачи имеют право на компенсацию оплаты за жилое помещение по договору найма, а также компенсацию проезда на общественном транспорте на работу.