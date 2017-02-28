Брянск, 28 февраля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. В Брянской области врачи, которые решатся переехать на работу в село, смогут получить компенсацию в 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Брянской области, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный документ.

Алексей Саврасов. Сельский вид. 1867

Воспользоваться предложением могут врачи до 50 лет. Медработник должен переехать в село либо в 2016, либо в 2017 году. Также работа может быть в рабочем поселке или поселке городского типа. Также важное условие — врач должен иметь высшее образование.

«Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2017 году осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджета федерального фонда обязательного страхования и средств областного бюджета в соотношении соответственно 60 и 40 процентов», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянске обсуждался проект муниципальной программы «Молодёжная и семейная политика города Брянска». Согласно документу, молодые врачи имеют право на компенсацию оплаты за жилое помещение по договору найма, а также компенсацию проезда на общественном транспорте на работу.