Астана, 28 февраля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. В акимате (администрации) Южно-Казахстанской области подсчитали, что в регионе проживает 88 человек, чей возраст превышает 100 лет. Как сообщает пресс-служба акимата, большинство долгожителей живут в Чимкенте, а также в Пахтаральском и Сары-Агашском районах.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

«В числе пожилых, проживших более 100 лет, около 70 являются тружениками тыла. Бюджетники, учреждения и спонсоры по мере возможности выделяют долгожителям области единовременную материальную помощь и памятные подарки. Так, в 2016 году 77 пожилым жителям была оказана материальная поддержка в размере 636,7 тысяч тенге (127,34 тыс. руб). В том числе, за счет средств местного бюджета распределены подарки на сумму 86,9 тыс. тенге (17,38 тыс. руб), а также спонсорские подарки в размере 549,8 тыс. тенге (109,96 тыс. руб)», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Следует отметить, что согласно последним официальным данным, в Южно-Казахстанской области проживает 2 млн 861 тыс. 300 человек. Из них, согласно сведениям акимата, более 215,6 тысяч человек — пенсионеры.

Напомним также, что год назад пресс-служба областного акимата сообщала о том, что самый старый гражданин Казахстана проживает в Толебийском районе Южно-Казахстанской области: Фатиме Хайрановой 1 января 2016 года исполнилось 120 лет.

Как отметили в областной администрации, в результате активной реализации государственных программ на территории региона за последние четыре года удалось повысить показатель продолжительности жизни с 69,5 до 71,79 лет.