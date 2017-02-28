Пекин, 28 февраля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. 28 февраля в Китае официально начались продажи новинки от немецкого концерна BMW— компактного городского седана BMW 1-series. Стоимость BMW 1-series в базовой комплектации составила 204,8 тыс. юаней.

StockSnap Автомобиль BMW

Компактный седан сконструирован на базе хэтчбека BMW 1-series. Автомобиль поступил в продажу в 4 комплектациях, пишет «Тайпин цичэ».

Самая бюджетная версия кроссовера обойдется гражданину КНР в 204,8 тыс. юаней — именно столько стоит 1,5-литровая версия (136 л.с.) с ручной коробкой переключения передач.

Версия с пятиступенчатой роботизированной коробкой несколько дороже — стоимость самой простой версии седана BMW 1-series на «автомате» составляет 253 тыс. юаней.

BMW 1-series в самой полной комплектации можно приобрести за 332 тыс. юаней. Немецкие инженеры оснастили новинку 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с., 2,0-литровым турбированным мотором (193 л.с.). Мощность топовой версии двигателя — 125i — составляет 231 л.с.

Представители BMW ожидают высокого спроса на BMW 1-series по причине популярности модели.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский производитель Lifan представил новую версию 7-местного кроссовера Myway. Новинка прошла необходимые тесты и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), благодаря чему в скором времени выйдет на российский рынок.