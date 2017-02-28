Санкт-Петербург, 28 февраля, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» в январе 2017 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1 млн 18 тыс. 295 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 февраля, в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющего воздушной гаванью.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково», новый терминал

При этом в первый месяц текущего года отмечен рост пассажиропотока и на внутренних (+24,2%), и на международных рейсах (+43%). В абсолютных цифрах на внутренних линиях аэропорт принял и отправил в январе 681 341 пассажира, на международных — 336 954 пассажира.

«Количество взлетно-посадочных операций в Пулково в январе 2017 г. увеличилось на 20,7% по сравнению с январем 2016 г. — до 10 828 единиц. Объем обслуженной максимальной взлетной массы увеличился на 30,4% и составил 367 054 тонны», — отметили позитивные тенденции в управляющей компании аэропорта.

В пятерку наиболее популярных внутренних направлений в аэропорту «Пулково» вошли Москва, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Калининград, а на международных рейсах — Минск, Франкфурт-на-Майне, Дубай, Мюнхен и Париж.

Лидирующие позиции по объему перевозок в «Пулково» среди российских авиакомпаний в январе 2017 года занимают «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Сибирь». На их счету — 67,5% от общего пассажиропотока аэропорта.

Среди иностранных авиакомпаний за первый месяц года лидерами стали Lufthansa, «Белавиа», «Эмирейтс», «Узбекистон Хаво Йуллари», KLM. Они обслужили в «Пулково» 7,7% от суммарного пассажиропотока в январе 2017 г.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта «Пулково» в 2016 году составил 13,3 млн пассажиров. Это несколько меньше показателей 2015 года, когда в «Пулково» обслужили 13,5 млн пассажиров.

Как заявляли в управляющей компании аэропорта, в 2017 году в маршрутной сети появятся новые российские и международные направления, будет увеличена частота полетов на ряде рейсов.