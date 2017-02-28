Москва, 28 февраля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия договорились о подготовке проекта межправительственного соглашения о создании трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения зубров, куда войдут два белорусских заказника: «Освейский» и «Красный бор» — и национальный парк «Себежский» — с российской стороны, сообщили в Минприроды РФ.

skeeze Маленький зубренок

Подписан план совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми природными территориями Республики Белоруссия и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017−2020 годы, включая развитие экологического туризма. Были выбраны перспективные направления сотрудничества в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия.

Также определены дальнейшие перспективные направления сотрудничества работы белорусско-российской рабочей группы, включая научную деятельность, экологическое образование, просвещение и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности событийный, познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России. Он позволяет путешественникам не только попробовать блюда национальной кухни, но и ближе познакомиться с историей, бытом и традициями регионов страны.