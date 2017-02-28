Вашингтон, 28 февраля, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Метод ввода текста при помощи взгляда разработан в компании Microsoft. Методика может быть использована на обычном смартфоне и поможет людям с ограниченными возможностями, передают «Вести».

blickpixel Клавиатура ноутбука

Уточняется, что смартфон не нужно специально закреплять на штативе. Для набора текста глазами необходима картинка с буквами.

Набор текста при помощи взгляда происходит за счёт работы программы Eye-gaze. Она отслеживает направление взгляда пользователя через камеру.

Технология распознавания изображений позволяет сканировать картинку с глаза. Движение глаз соотносится с соответствующими командами. При этом инфракрасные датчики не применяются, а значит нет зависимости от уровня освещённости.

Раньше использовался более дорогостоящий метод — с инфракрасными датчиками. Он позволял парализованным людям набирать текст, но метод не мог быть полноценно использован при свете.

Отмечается, что на печатание одного предложения новым методом тратится примерно полторы минуты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января капитализация Microsoft превысила отметку в $500 млрд впервые за 17 лет — впервые с марта 2000 года.