Калуга, 28 февраля, 2017, 13:52 — ИА Регнум. В Калуге лишь после вмешательства регионального отделения Общероссийского народного фронта завершен, затянувшийся на несколько месяцев, капитальный ремонт кровли многоквартирного дома на улице Болотникова, 17. Об этом 28 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Олег Потапов.

Onf.ru «Многострадальный» калужский дом.

По его словам, капитальный ремонт в этом доме начался еще в сентябре 2016 года. Рабочие демонтировали кровлю дома, однако приступить к монтажу нового металлочерепичного покрытия не спешили. В результате, когда наступили холода, в квартирах на пятом этаже здания температура опустилась до 11 градусов. Неблагоприятный температурный режим в жилых помещениях сохранялся на протяжении длительного времени. О плачевном состоянии, в котором оказались жители дома, «фронтовики» сообщили в январе 2017 года.

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«В настоящее время все работы, связанные с капитальным ремонтом кровли дома, завершены. В квартирах на пятом этаже здания температурный режим нормализовался. К подрядной организации, допустившей нарушение условий договора и срывы срока капитального ремонта, будут применены штрафные санкции», — подчеркнул Олег Потапов.

Как сообщало ИА REGNUM, спасаясь от холода, жительница многострадального калужского дома, ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна Юдина вынуждена была ставить в комнате нагретые на плите сковородки. Кроме того, активисты из ОНФ обратили внимание на дыру в потолке в квартире у ветерана войны. Выяснилось, что дыру пробили строители, ремонтируя проводку, которую замкнуло после того, как квартиру затопило во время обильных осадков и пожилая женщина длительное время продолжила жить с пробоиной в потолке.

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