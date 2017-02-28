Москва, 28 февраля, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Хоккейный клуб ЦСКА на своем официальном сайте выразил соболезнования родным и близким легендарного советского спортсмена Владимира Петрова, скончавшегося 28 февраля в Москве после тяжелой болезни.

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«Хоккейный клуб ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Петрова», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Москве скончался советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР Владимир Петров.

Похороны легендарного спортсмена состоятся в 2 марта в столице.

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