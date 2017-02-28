Тбилиси, 28 февраля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Грузии откликнулось специальным заявлением на опубликованную в одном из грузинских изданий информацию об объявлении электронного тендера на закупку 104 260 килограммов шоколада и 125 килограммов карамели на сумму 1 058 989 лари. По данным издания, эта закупка будет профинансирована из госбюджета и полученного на основании договора с компанией ВР гранта.

webandi Конфеты

МВД пояснило, что шоколад и конфеты входят в ежедневный рацион различных строго определенного контингента служащих министерства, численность которого достигает 5 тысяч человек. Это служащие подразделений департамента по особым поручениям, департамента охраны стратегических трубопроводов, департамента охраны объектов, департамента логистики, департамента пограничной полиции, центрального департамента криминальной полиции, а также военнослужащие срочной службы. Дневная норма шоколада на одного служащего составляет 50−60 граммов, а в сухом пайке достигает 100−120 граммов. Ежедневно в подразделениях МВД выдается по 300 килограммов шоколадных изделий. По информации министерства закупку шоколадных изделий МВД производит с 2005 года, а на основании приказа министра внутренних дел № 642 от 2016 года, закупка продовольствия, в том числе шоколада, производится открытым тендером для обеспечения большей прозрачности процесса.

«Мы считаем, что ажиотаж, устроенный вокруг определенного дневной нормой наших солдат, пограничников и пожарников-спасателей шоколада, абсолютно неприемлем и служит их демотивации, а также целенаправленной дискредитации МВД», — констатируют в министерстве.