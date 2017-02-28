Москва, 28 февраля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Прямого влияния на курс рубля от выступления американского президента Дональда Трампа ждать не стоит, если только там не будет какой-то неожиданной санкционной риторики. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, выступая с прогнозом относительно влияния речи президента США на курс рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Выступление Трампа будет играть очень важную роль, потому что пока проекты его администрации встречают большую критику в СМИ и вызывают противоречивую реакцию у американского бизнеса, достаточно вспомнить антииммигрантский указ, который был приостановлен судом и не был понят интернет-компаниями. Пока что мы видим намерение Трампа увеличить военные расходы, вложения в инфраструктуру и обеспечить заказами американские компании вместо зарубежных», — отметил он.

«Прямого влияния на курс рубля от выступления американского президента ждать не стоит, если только там не будет какой-то неожиданной санкционной риторики. В любом случае, скорой отмены санкций в России не ждут, так что влияние будет косвенным, возможно, даже не в моменте», — считает Деев.