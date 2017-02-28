Москва, 28 февраля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Страховая модель финансирования пособий по безработице может быть возвращена в России в будущем — но не раньше 2020 года. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин в интервью РБК.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Отвечая на вопрос о том, реальна ли для российских условий модель, действующая за рубежом, при которой пособия по безработице — это часть страховой системы, Топилин отметил, что в перспективе такое возможно.

«Большинство стран, вы правильно заметили, живут в страховой системе. И страхование от безработицы у нас было — до 2001 года», — сказал он.

Топилин подчеркнул, что этот вопрос нужно обсуждать с представителями бизнеса и с профсоюзами. «Профсоюзы однозначно «за». Но вопрос — какой установить тариф? Он не должен быть большим», — сказал он.

По словам Топилина, тариф может примерно составлять один процент. «Кстати, в этот вид страхования можно было бы упаковать элемент, связанный с выплатой долгов по заработной плате работникам компаний-банкротов», — сказал он.

Министр отметил, что невыплата заработной платы при отсутствии «конкурсной массы» — пока нерешённая проблема. На вопрос, вырос ли бы в этом случае размер пособий, министр ответил, что сейчас на пособия расходуется 40 млрд рублей. «1% страховых взносов с фонда заработной платы — это порядка 200 млрд руб», — сказал он.

На вопрос о сроках перехода на модель, предусматривающую страхование от безработицы, Топилин заявил, что речь идёт о 2020−2022 гг. В теории модель многих устраивает, причём и работодатели считают её правильной.

«Но вопрос в том, где найти вот эту долю, с тем чтобы обеспечить замещение федеральных денег, которые сейчас идут на пособия, страховыми деньгами», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России в январе численность безработных по сравнению с декабрём 2016 года увеличилась на 185 тысяч человек, или на 4,5%, по сравнению с январем 2016 года — уменьшилась на 140 тысяч человек или на 3,2%.