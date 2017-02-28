Москва, 28 февраля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В результате оптимизации столичного здравоохранения количество мест в стационарах Москвы значительно сократилось, а, следовательно, и отказов в госпитализации стало больше, уверена координатор по вопросам здравоохранения Московского отделения ВОД «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину» Алла Мамонтова. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля, комментируя случай смерти ребенка в Москве, родителям которого было отказано в его госпитализации.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

«Сложно сказать точно, является ли достаточным показанием к госпитализации температура у ребенка. Для этого нужно знать соответствующие скоропомощные нормативные документы с перечнем показаний для госпитализации, которые закрыты от общественности», — подчеркнула Мамонтова.

Первое, на что обратила внимание активист, это то, что ребенку с ротавирусной инфекцией врач назначил антибиотики тогда, как в подобных случаях назначаются специфические противовирусные препараты, поскольку антибиотики предназначены для лечения бактериальных инфекций.

Также обращает на себя внимание и течение болезни, ребенок заболел 14 февраля, а в скорую помощь родители обратились 23 февраля, для ротавирусной инфекции — это достаточно большой срок — 9 дней. «Внезапный подъем температуры может говорить и о том, что могла присоединиться какая-то другая инфекция, а может быть и другое заболевание. Возможно, работникам скорой помощи стоило бы сделать более глубокое обследование на месте, чтобы решить вопрос о целесообразности дальнейшей госпитализации, но без дополнительных исследований заключение делать рано», — сделала вывод эксперт.

Мамонтова также обратила внимание на то, что данный случай, служит наглядной иллюстрацией последствий от проведенной московским правительством оптимизации здравоохранения. Действительно, скорая помощь стала приезжать на вызовы гораздо быстрее, но ведь это делается и за счет сокращения времени на осмотр больного. Что естественно сказывается на качестве принимаемых врачом решений. «Те славные времена, когда и Москва была не так заселена, и больницы были на месте, поэтому проще было госпитализировать, поскольку в стационаре больше возможностей для более глубокой диагностики, давно канули в лету», — сожалеет она.

Итогом реформаторской деятельности Депздрава стало то, что москвичи, помимо закрытых больниц, получили еще и значительное сокращение бригад скорой помощи, в том числе и специализированной психиатрической. В тоже время администрация оказывает огромное давление на врачей, требуя от них соблюдения нормативов приезда на вызовы.

«Крайними сделали медиков, столкнув их лбами с пациентами. Медиков пытаются уложить в «прокрустово ложе» оптимизации, заставляя работать в столь жестких временных рамках, и сковывая внутренними приказами о том, кого можно госпитализировать, а кого госпитализировать нельзя. И получается, что у них не просто связаны руки в решении вопроса о госпитализации, а с учетом жестких нормативов на время приезда, которое тщательно контролируется, и оно, действительно, небольшое. Поэтому требуемых начальством результатов медики вынуждены добиваться только за счет сокращения времени пребывания у больного. И при всем при этом, население Москвы растет, а скорую помощь сокращают», — отмечает общественник.

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Что же касается того, кто виновен в этой конкретной ситуации, врачи скорой помощи или построенная система здравоохранения, Мамонтова добавила, что окончательные выводы делать преждевременно, в ситуации только предстоит по-настоящему разобраться. Она напомнила о приказе №3764, который 7 августа 2013 года получили сотрудники неотложной скорой помощи. (подробности здесь: Скорой помощи запретили спасать людей по приказу 3764). В нем перечислялся внушительный список заболеваний, по которым медикам запрещалось госпитализировать пациентов в опасных для жизни ситуациях. Позже данный приказ был отменен, но его могли заменить устными наставлениями, такие случаи также известны, отмечает правозащитник. Внутренние регламенты оказания помощи детям, менее известны, но по аналогии, можно допустить, что оптимизация добралась и до этой сферы.

«На противоречии между врачами и пациентами власть будет играть и дальше, по принципу Макиавелли «разделяй и властвуй», отвлекая внимание и тех, и других. Все это связанно с теми процессами, которые происходят в здравоохранении, на этих трендах мы можем делать ставки, кого на этот раз сделают крайними», — заключила Мамонтова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи скорой помощи 23 февраля 2017 года отказали в госпитализации ребенку с высокой температурой, а утром 25 февраля родители нашли мальчика мертвым. По данному факту проводится проверка.

Подробности читайте здесь: В Москве ребенок умер после отказа в госпитализации — СМИ