Пекин, 28 февраля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Власти КНР рассмотрят законопроект, согласно которому семьи, решившимся на рождение второго ребенка, получат единовременные выплаты от государства. Столь кардинальные меры по повышению рождаемости могут быть приняты из-за нежелания граждан КНР заводить второго ребенка из-за финансовых сложностей.

FeeLoona Новорожденный ребенок в корзинке

В 2016 г. руководство страны отменило действовавшую на протяжении нескольких десятилетий демографическую политику «одна семья-один ребенок», в результате чего в прошлом году на территории КНР родились 17,8 млн младенцев, что на 1,3 млн больше по сравнению с показателем 2015 г., пишет «Жэньминь жибао».

Несмотря на принятые меры, не все китайские семьи стремятся родить второго ребенка из-за финансовых сложностей. Согласно данным последних социальных опросов, более 60% семейных пар не заводят второго ребенка из-за недостатка денег.

По мнению властей, единовременные денежные выплаты помогут родителям решиться на второго ребенка, а также покроют часть расходов, с которыми сталкиваются все семьи при рождении ребенка.

В июле 2016 г. профессор Китайской академии социальных наук Чжэн Чжэньчжэнь опубликовал доклад, согласно которому население КНР к концу века может сократиться почти в 2 раза. Доклад вызвал оживленную дискуссию среди экспертов в области социологии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2015 г. ООН опубликовала доклад, посвященный перспективам роста населения на Земле. Согласно документу, население КНР к 2100 г. сократится до отметки 1,004 млрд человек. Главной причиной снижения рождаемости считают гендерную диспропорцию: в ближайшие 10 лет число китайских женщин в возрасте от 23 до 30 лет сократится на 40%.