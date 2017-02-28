Вашингтон, 28 февраля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Утечки информации, которые были направлены на дискредитацию команды американского президента Дональда Трампа, произошли по вине 44-го главы Белого дома Барака Обамы. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, что президент Обама стоит за этим, потому что его люди определенно стоят за этим», — заявил Трамп.

Американский президент пояснил, что он имеет в виду некоторые утечки, которые носят серьёзный характер. В результате страдает «национальная безопасность» Соединённых Штатов.

Трамп не дал разъяснений по поводу утечек. Он отметил, что точно никогда нельзя сказать, что происходит «за кулисами» политики США.

«При этом никогда нельзя знать наверняка, что на самом деле происходит за кулисами», — сказал он.

Трамп не исключает, что протесты против его команды подогреваются сторонниками Обамы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об опасности утечек информации сообщил конгрессмен Девин Нуньес в интервью телеканалу MSNBC. При этом он подчеркнул, что обвинения команды Трампа в том, что она находилась на связи с представителями российских спецслужб, до сих пор ничем не подкреплены.