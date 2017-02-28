Москва, 28 февраля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. МИД России берется разъяснить новой администрации США историю конфликта на Украине, власти Штатов должны понять, чем может обернуться поставка летальных вооружений Киеву. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе круглого стола в Госдуме.

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«Будем также разъяснять новой администрации историю и нынешнее состояние внутреннего конфликта на Украине», — сказал он, напомнив, что Конгресс США требует начать поставки туда так называемых летальных вооружений.

«Поэтому важно, чтобы в Белом доме и Госдепартаменте поняли, что это может обернуться новыми трагедиями, и прочувствовали ответственность», — сказал Рябков.

Россия старается способствовать «адекватному пониманию происходившего и происходящего на Украине, в том числе на Донбассе», отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.