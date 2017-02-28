Москва, 28 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп начинает возвращаться к политике Барака Обамы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании «круглого стола» в Госдуме.

Maialisa Дональд Трамп

«Удивительно, конечно, то, что Трамп начинает отступать, уже в его фразеологии появились нотки Обамы», — сказал парламентарий.

«Он (Трамп) — продукт своей эпохи, своей страны, хотя решил отремонтировать Америку, в которой, действительно, средний класс стал таять, и ситуация там серьезно внутри обострилась», — говорит депутат.

Стратегия США не менялась столетиями, отмечает Зюганов, она была окрашена двумя оттенками. «Первый — постоянная экспансия, и второй — очень профессиональная провокация», — указал парламентарий.