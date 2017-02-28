Ярославль, 28 февраля, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Самый большой блинный пирог России, который сделали в Ярославле на Масленицу, отдали в собачий приют на корм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Однако эксперты не рекомендуют кормить собак блинами.

City-yaroslavl.ru Собака ест блины

В последний день празднования Масленицы в Ярославле изготовили самый большой блинный пирог в стране, который попал в Книгу рекордов России. Блины приносили все горожане. Вес пирога, получившего название «Золотое кольцо», составил 1972 килограмма. Отведать его ярославцам не удалось, так как региональное управление Роспотребнадзора подобную дегустацию запретило.

Пирог решено было отправить обитателям приюта для бездомных собак МУП «Спецавтохозяйство». Как сообщили в мэрии города, погрузка производилась на специально подготовленный автомобиль, кузов которого перед использованием был вымыт и продезинфицирован. Пирог уложили на подготовленную картонную подложку. Каждый питомец получил по два блинчика.

«В дальнейшем блины будут использоваться в качестве добавки к основному корму животных, вместо круп, которые перемешиваются вместе с тушенкой. Храниться пирог будет в чистых металлических контейнерах, низкая температура воздуха позволит использовать его в течение продолжительного времени», — сообщили в мэрии Ярославля.

Однако ветеринары предупреждают: употребление блинов в пищу может вредно сказаться на здоровье собак.

«Собакам такой пирог есть нельзя. Блины жарили с добавлением масла, молоко и бог знает чего еще. Животным вообще нельзя есть жаренного — у них могут возникнуть проблемы с поджелудочной и кишечным трактом. Такая пища плохо усваивается, к тому же эти блины несколько дней пролежали на улице — продукты могли элементарно испортиться. То, что их хотят использовать как заменитель каш — это тоже неверно. Каши варят, а не жарят, из цельного зерна и собаки с удовольствием их едят. Например, они обожают гречневую кашу. Но мучные продукты — как макароны и блины, собакам нельзя. Говорят, что раз собаки из приюта, то у них должны быть лужёные желудки. Это не так. Когда животных берут с улицы, то у них понос, рвота и прочие прелести. Бродячая жизнь подорвала их желудки», — сказала корреспонденту ИА REGNUM ветеринарный врач Юлия Скворцова.