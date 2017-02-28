Москва, 28 февраля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Идея ввести для малоимущих граждан продовольственные карты нашла широчайшую поддержку населения России — «за» высказались 78% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Михаэль Свертс. Раздача еды голодающим. 1649

Молодежь и селяне о необходимости введения подобных карт говорят чаще, чем пожилые люди и жители столичных городов. Ненужными продовольственные карты назвали 19%.

По мнению трех четвертей граждан, реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей с/х продукции (с этим согласны 76%), даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%).

Кроме того, тот факт, что карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, не даст потратить средства на алкоголь и сигареты — считают 63%.

По мнению 52% жителей России, карты дойдут до действительно нуждающихся в них граждан. Роста цен на продукты большинство респондентов (60%) не ожидает.

В то же время в обществе зафиксированы определенные страхи и опасения, связанные с возможным введением продовольственных карт. Так, 62% опрошенных полагают, что перечень магазинов, в которых можно использовать карты, будет крайне короток, а 56% согласны с мнением, что число получателей карт будет максимально ограничено.

Каждый второй опрошенный (52%) разделяет точку зрения, что качество товаров, отпускаемых по картам, будет низким, еще 50% опасаются роста взяточничества. Еще 53% считают это очень затратным для бюджета страны мероприятием.

Опрос проведен 10−11 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.