Вашингтон, 28 февраля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В США пользователи соцсетей активно обсуждают советника президента США Келлиэнн Конуэй, которая на встрече с ректоров американских вузов с Дональдом Трампом забралась с ногами на диван.

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Встреча с руководителями ВУЗов, созданных для обучения чернокожих, прошла в Белом доме. На фото видно, что Конуэй удобно устроилась на диване со смартфоном, поджав ноги.

При этом советник Трампа села на светлый диван с ногами, не сняв туфли. «Почему никто не скажет Келлиэнн Конуэй убрать куда подальше ноги с дивана?», — пишет в Twitter пользователь Rex Huppke.

Позу Конуэй многие пользователи назвали «альтернативным этикетом», сочтя ее весьма забавной. Они напомнили, с каким удобством устраивался в Белом доме экс-президент США Барак Обама — в Сети есть его фотографии с ногами на столе в рабочем кабинете.