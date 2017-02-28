Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2017, 11:56 — ИА Регнум.



Юрий Пименов. Огни университета. 1963

Российские вузы с 2018 года смогут ввести на своей базе школьные классы. Об этом сегодня, 28 февраля, заявила вице-премьер Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Преодолено то законодательное ограничение, которое не позволяло вузам, например, ввести на своей базе школьные классы», — заявила вице-премьер.

«С 2018-го эта проблема будет решена. Специализированные классы, которые будут иметь определенную подготовку по определенным предметам, можно будет ввести на базе вузов. Такая практика сегодня есть, но она скорее действует в обход законодательства, чем решена системно», — сказала Голодец.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором обсуждаются новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».