Пекин, 28 февраля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Руководство китайского сафари-парка Бадалин, печально известного нападением дикого тигра на посетителей летом 2016 г., сообщило о новом инциденте. Группа черных медведей напала на автомобиль посетителей и попыталась вытащить ребенка из машины через открытое окно. По счастливой случайности никто не пострадал.

Republica Медведь

Инцидент произошел накануне, как стало известно позднее, женщина с ребенком в автомобиле остановились напротив группы медведей для того, чтобы сделать снимки животных. Ребенок открыл окно автомобиля, звук открывающегося окна привлек одного из медведей. Спустя несколько минут к нему присоединись остальные хищники, пишет «Наньцзао жибао».

Медведи попытались проникнуть в автомобиль через окно, однако после того как им это не удалось, они попытались вытащить ребенка через окно. Менее чем через 2 минуты к автомобилю прибыли сотрудники сафари-парка, которые отогнали медведей.

В результате инцидента никто не пострадал. Женщина и ребенок отделались испугом. Медведи нанесли небольшой урон автомобилю, однако автовладелица уже заявила, что не собирается требовать возмещение ущерба от руководства парка Бадалин.

Руководитель сафари-парка призвал всех посетителей уделять пристальное внимание обеспечению собственной безопасности. Согласно действующим требованиям безопасности сафари-парка Бадалин, посетителям запрещено покидать автомобиль или открывать окна автомобилей, находясь внутри вольеров, однако эти требования неоднократно нарушались самими посетителями заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 июля тигр напал на посетительниц сафари-парка, покинувших свой автомобиль. В результате инцидента погибла женщина.