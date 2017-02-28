Чебоксары, 28 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Обвинительным приговором завершилось в Чувашии очередное уголовное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса. 38-летней безработный из Козловки, который получил 17,4 млн рублей незаконного дохода, осуждён на 2,5 года лишения свобод, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Следствием и Московским районным судом Чебоксар установлено, что с августа 2015 года до июля 2016 года злоумышленник создал на территории Чебоксар сеть законспирированных подпольных игровых салонов из 5-ти «точек». Он организовал проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета. По данным следствия, в результате своей противоправной деятельности он извлек незаконный доход на общую сумму свыше 17,4 млн рублей.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, при организации незаконного игорного бизнеса злоумышленник использовал контрафактные компьютерные программы. В результате правообладателю был причинен ущерб на 19 млн рублей.

Следствие установило, что мужчина контролировал полученные доходы, а также предпринимал меры по конспирации. Так, подпольные заведения были оборудованы системами видеонаблюдения для обеспечения возможности дистанционного наблюдения за их работой и недопущения нежелательных граждан. Один из таких салонов действовал под видом сауны в арендованном доме в деревне Чандрово. Для мобильной связи между злоумышленником и набранным им персоналом игорных заведений использовались и периодически менялись абонентские номера, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности.

Противоправная деятельность пресечена следователями СКР совместно с полицейскими Чебоксар. По уголовному делу проведено более 10-ти обысков, изъято 103 игровых автомата. Злоумышленник дал признательные показания. Кроме того, его причастность к преступлению подтвердили показания 25-ти свидетелей и заключение судебной компьютерно-технической экспертизы.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «в» ч.3 ст.146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав, совершенное в особо крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Чувашии была осуждена преступная группа, занимавшаяся нелегальным игорным бизнесом. Обвинительный приговор выслушали четыре молодых человека — три чебоксарца и житель Ульяновска. Злоумышленники создали на территории Чебоксар сеть законспирированных подпольных игровых салонов из четырех «точек», которые оборудовали более 184-мя компьютерами. Здесь было организовано проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета. Полученный незаконный доход следствие оценило в 1 млн рублей.

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