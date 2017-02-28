Москва, 28 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Задача по обеспечению 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленная в Указе президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599, в полном объеме пока не выполнена. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

По итогам 2015 года доступность дошкольного образования для детей указанной возрастной категории составила 98,97%. На 1 января 2016 года в очереди стояли 62 тыс. детей. На 1 ноября очередность увеличилась почти до 65 тыс. Кроме того, в очереди находятся более 391 тыс. детей до 3 лет.

Сокращение очереди в детские сады в ряде регионов достигалось в том числе за счет увеличения наполняемости групп. В результате по сравнению с 2013 г. число детей на 100 мест в дошкольных организациях увеличилось и превысило 100 человек, что является нарушением норм СанПин.

В целом по стране в 2015 г. на 100 мест приходилось 109 воспитанников в городских дошкольных организациях и 94 — в сельских. При этом в 2015 г. в 17 регионах сельские дошкольные организации работали с нагрузкой более 100 воспитанников на 100 мест.

Например, в Республике Ингушетия и Республики Адыгея — 117 детей, в Чеченской Республике — 130 детей, в Тюменской области, Краснодарском крае и Республике Дагестан — на 100 мест в сельских дошкольных образовательных организациях приходилось более 110 детей.

В Воронежской области выявлено, что в нарушение СанПин обеспечение детей местами в детских садах происходило в том числе путем сокращения площади групповых комнат. С 2013 по 2015 год количество таких детсадов увеличилось на 39 единиц, а групп — на 151 единицу.