Задача доступности мест в детсадах пока не выполнена – СП РФ
Москва, 28 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Задача по обеспечению 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленная в Указе президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599, в полном объеме пока не выполнена. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ.
По итогам 2015 года доступность дошкольного образования для детей указанной возрастной категории составила 98,97%. На 1 января 2016 года в очереди стояли 62 тыс. детей. На 1 ноября очередность увеличилась почти до 65 тыс. Кроме того, в очереди находятся более 391 тыс. детей до 3 лет.
Сокращение очереди в детские сады в ряде регионов достигалось в том числе за счет увеличения наполняемости групп. В результате по сравнению с 2013 г. число детей на 100 мест в дошкольных организациях увеличилось и превысило 100 человек, что является нарушением норм СанПин.
В целом по стране в 2015 г. на 100 мест приходилось 109 воспитанников в городских дошкольных организациях и 94 — в сельских. При этом в 2015 г. в 17 регионах сельские дошкольные организации работали с нагрузкой более 100 воспитанников на 100 мест.
Например, в Республике Ингушетия и Республики Адыгея — 117 детей, в Чеченской Республике — 130 детей, в Тюменской области, Краснодарском крае и Республике Дагестан — на 100 мест в сельских дошкольных образовательных организациях приходилось более 110 детей.
В Воронежской области выявлено, что в нарушение СанПин обеспечение детей местами в детских садах происходило в том числе путем сокращения площади групповых комнат. С 2013 по 2015 год количество таких детсадов увеличилось на 39 единиц, а групп — на 151 единицу.