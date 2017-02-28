Новосибирск, 28 февраля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области неизвестный поджог дом главы города Каргата Олега Орла. В момент поджога в доме находился сам городской глава и его младшая дочь. По данным правоохранительных органов, все произошло около 2 часов 30 минут 26 февраля.

Image Catalog Огонь

«Проснулся — за окном зарево. По работе какие-то вопросы, есть сложности, но до такого, чтобы сжигать вместе с семьей человека, я думаю, до такого проблем точно нет. Личных конфликтов тоже нет. По крайней мере, я никого не могу подозревать», — рассказал «Вестям. Новосибирск» сам Олег Орел.

В прокуратуре Новосибирской области ИА REGNUM сообщили, что следователь отдела полиции возбудил в отношении неустановленного лица уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

«В прокуратуре Каргатского района поставлено на контроль расследование уголовного дела по факту поджога жилого дома главы. В настоящее время орган предварительного следствия проводит весь комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление совершивших преступление лиц. Ход и результаты следствия контролируются в прокуратуре», — подчеркнули ИА REGNUM в ведомстве.

В настоящее время, случившееся активно обсуждается как в СМИ, так и в социальных сетях. Высказываются разные версии. По одной из них главу города поджог из личной неприязни один из жителей, по другой — причиной случившегося является профессиональная деятельность, есть мнения, что в последнее время градоначальник принимал непопулярные в городе решения.

Город Каргат расположен на Барабинской низменности на реке Каргат в 177 км к западу от Новосибирска. Главе города Олегу Орлу 44 года, он исполняет свои обязанности с июня 2013 года.