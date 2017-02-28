Москва, 28 февраля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. МИД России внимательно следит за высказываниями президента США Дональда Трампа, однако при всей их важности судить о новой администрации будет по действиям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе круглого стола в Госдуме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп

«Все сигналы, исходящие из Вашингтона, мы фиксируем, анализируем и учитываем. Судить будем по делам при всей важности заявлений все-таки важнее то, как новая администрация будет действовать на российском направлении и в целом на международной арене», — говорит представитель МИД.

«Что бы ни происходило, ориентиром для России остается прагматичный диалог на основе равноправия и реального уважения взаимных интересов», — сказал Рябков.

«Прежде всего, мы добиваемся уважения наших интересов и приоритетов. Альтернативы для изменений в лучшую сторону атмосферы отношений и тем более их качества нет и быть не может», — заявил замглавы МИД России.