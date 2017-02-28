Таллин, 28 февраля, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Государственный энергетический концерн «Эстонская Энергия» (Eesti Energia) заработал в 2016 году 171 млн евро чистой прибыли, 66 млн евро получены за счет крупнейшего штрафа в истории государства. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 февраля, сообщили в пресс-службе госпредприятия, отметив, что достигнутый результат является лучшим в истории предприятия. Коммерческая прибыль до вычета затрат за 2016 год также достигла рекордного уровня в 327 млн евро.

geralt Рост прибыли

Отмечается, что впечатляющие результаты достигнуты, несмотря на то, что оборот концерна за год уменьшился на 4%, достигнув 742 млн евро, а объем производства сланцевого масла за год уменьшился на 6% до 318 000 тонн. В то же время коммерческие расходы Eesti Energia уменьшились на 23 млн евро (на 4% к 2015 году). В общей сложности концерн Eesti Energia произвел в 2016 году 9,1 тераватт-часа электроэнергии, что на 18% больше, чем в 2015 году.

Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила сообщил, что рекордных финансовых показателей помогла достичь успешная вторая половина 2016 года, когда заметно выросли мировые цены на энергоносители, а с лета начала действовать льготная система налогообложения сланцевой энергоотрасли страны.

Авила также сообщил, что во второй половине 2016 года состоялась рекордная выплата штрафа в 66 млн евро со стороны европейского представительства американского концерна General Electric (GE). Штраф был наложен эстонским государством в связи с тем, что GE затянул ввод в эксплуатацию электростанцию «Аувере» более чем на год.

В свою очередь, правление ГАО «Эстонская Энергия» сделало единственному собственнику предприятия государству дивидендов за 2016 год в размере 47 млн евро.

Eesti Energia — государственный энергетический концерн Эстонии, состоящий из 25 предприятий, в котором работает 5840 человек. Кроме Эстонии, предприятие имеет отделения в Латвии, Литве, Польше, Иордании и США.