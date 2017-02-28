Москва, 28 февраля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Российские власти продолжают бодро рапортовать о выходе экономики из кризиса и начале фазы ее роста. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в России возрождается промышленность, причем не только сектор добычи энергоресурсов, но и все основные показатели находятся в неплохом состоянии. Однако неплохое состояние — это не рост. Отсутствие падения — это тоже не рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Dan Moyle Пустые карманы

«При этом Медведев отметил кое-что важное, с чем сложно спорить. Он обратил внимание на улучшение настроений населения, возвращение «психологии страны-лидера», что во многом положительно влияет на ключевые макроэкономические параметры. Осложненная многочисленными кризисами и спадами новейшая российская экономическая история вынудила граждан постоянно ждать подвоха с любой стороны. После двух лет действительно кризисного состояния наблюдаемое сейчас укрепление рубля и относительная стабилизация способствуют улучшению потребительских настроений. Впрочем, эта материя очень тонкая и чувствительная. Она сменится на противоположную, как только ветер переменится», — пояснила эксперт.

«Такая ситуация складывается в показателе реальных доходов российских граждан. Еще в ноябре прошлого года власти упоминали о росте в этом направлении, официальный прогноз на 2017 год предполагает увеличение индикатора на 0,2%, сценарий «Базовый плюс» не исключает роста на 1,2%. Тогда власти указывали на рост зарплат в сельскохозяйственном секторе и финансовой отрасли. Январская статистика от Росстата и вовсе оказалась фантастически положительной: по расчетам ведомства, реальные располагаемые доходы в прошлом месяце увеличились на 8,1% год к году, — привела цифры Бодрова. — Объяснить эти цифры вполне возможно: скорее всего, львиную долю этого «денежного мешка» составляют бонусы и премии по итогам 2016 года. В феврале подобной сказки не будет».

По мнению эксперта, «этот визуальный рост доходов, похоже, остался в тайне от самих получателей дохода. На одном из финансовых форумов пользователи активно обсуждали наблюдения Росстата, удивляясь, в чьих же карманах ведомство насчитало столько денег. В период с 2014 по 2016 год реальные располагаемые доходы рухнули на 14%, и это только официальная статистика. Скорее всего, реальная цифра вдвое выше».

«Интересно, что далеко не вся статистика абсолютно положительна. Так, за январь уровень безработицы в РФ вырос до 5,6% с 5,3% ранее, а общая численность безработных составила 4,3 млн человек. Уровень экономической активности остается низким и не превышает 69,7%. Производительность труда в декабре увеличилась на 0,9% после ноябрьского прироста на 1,8%. Промышленное производство в январе в месячном сопоставлении упало на 23,8%, однако в расчете от года к году расширилось на 2,3%. Здесь имеет место эффект высокой базы предыдущего месяца, январь обычно стрессовый месяц для промышленности, но эта первая цифра года, в любом случае, будет учитываться и далее», — сказала Бодрова.

«Благосостояние — показатель подвижный и отчасти больше моральный, чем физический. В сравнении с мировыми экономиками население России продолжает нищать и оставаться на грани выживания в повседневной реальности. В сравнении с самой собой Россия постепенно, очень медленно, поднимает голову. Но только за счет внутреннего оптимизма каждого российского гражданина», — считает эксперт.