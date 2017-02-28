Москва, 28 февраля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Ограничения в ряде областей мешают, но Россия не просила и не просит США отменить санкции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе круглого стола в Госдуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Если говорить о санкциях, из-за которых товарооборот с США просел почти на треть — с 29 млрд в 2014 году до менее 20 млрд в прошлом (2016), то отменить их мы никогда не просили и делать этого не собираемся», — заверил представитель внешнеполитического ведомства.

«В контактах с американцами — я это в очередной раз совершенно ответственно заявляю: мы не обсуждали и не обсуждаем критерии отмены санкций», — говорит он.

«Ограничения в ряде областей нам, конечно, мешают, но не сильнее, чем они наносят ущерб американскому экспорту, стимулировать который как раз и взялся Дональд Трамп», — заявил Рябков.

Россия открыта для конструктивного сотрудничества с США, но оно должно выстраиваться в духе баланса интересов, без попыток шантажа и навязывания своей воли, отмечает представитель МИД.

Президент США подтвердил настрой на прагматичное взаимодействие в двух телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, напомнил он.