Абакан, 28 февраля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Жители Хакасии по состоянию на 1 февраля 2017 года задолжали за капремонт около 165 миллионов рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Сергея Можарова сообщили в республиканском правительстве.

Severnoe-tushino.mos.ru Взносы на капитальный ремонт

По словам министра, фонд капитального ремонта «постоянно ведет работу с неплательщиками». С начала текущего года уже подано свыше 60 исков на сумму, превысившую полмиллиона рублей.

«На 1 февраля 2017 года население задолжало взносов на капремонт порядка 165 миллионов рублей. Но добросовестных собственников в Хакасии гораздо больше. Сейчас собираемость взносов за капремонт в регионе составляет 80,66%», — сказал Можаров.

Добавим, ранее правительство Хакасии утвердило минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2017 году. Согласно постановлению № 547 от 7 ноября 2016 года, жители городских многоквартирных домов, оборудованных лифтами, платят 6,10 руб. за квадратный метр. Минимальный взнос для жильцов городских домов без лифта — 5,64 руб./м2. Для остальных муниципальных образований республики эта сумма составляет 3,52 руб./м2.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в рамках реализации краткосрочного плана в Хакасии запланировано отремонтировать 223 многоквартирных дома, в том числе 63 дома в Абакане, 55 — в Черногорске, 55 — в Саяногорске. С начала 2017 года в регионе после капитального ремонта сдано порядка 10 домов.

По информации министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Сергея Можарова, в краткосрочном плане региональной программы капремонта на 2016 год было запланировано провести капитальный ремонт по 261 виду в 254 многоквартирных домах. К концу 2016 года работы по капремонту были завершены на 316 объектах (75 объектов по плану 2015 года; 241 объект — по плану 2016 года). Всего в 2016 году было начислено 410,09 млн рублей, собрано — 331,88 млн руб.