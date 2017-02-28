Ярославль, 28 февраля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовал в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Открытие конкурса «Молодые профессионалы»

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Ярославская область вступила в движение «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)» в 2014 году.

В этом году в чемпионате принимают участие более 280 студентов из 44 образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Ярославской области в возрасте от 16 до 22 лет. В течение нескольких дней они будут состязаться по 49 компетенциям, которые разделены на семь сфер: строительная, информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн, промышленное производство, транспортная, услуг и социальная.

«Сегодня имеется большой спрос на грамотных специалистов различных отраслей. Наши промышленные предприятия нуждаются в молодых и талантливых сотрудниках, которые готовы встать к станкам нового поколения. И такие ребята у нас в регионе есть, о чем свидетельствует конкурс WorldSkills. С уверенностью можно констатировать, что такие состязания позволяют талантливым молодым людям проявить себя, стать более востребованными на профессиональном поприще», — сказал первый заместитель председателя правительства Виктор Костин.

«Ярославль у организаторов турнира на хорошем счету. В прошлом году мы проводили полуфинал чемпионата ЦФО. Тогда в соревнованиях участвовало свыше 600 студентов из 16 регионов Центрального федерального округа. Оценивали их работу 36 национальных экспертов. Честь Ярославской области защищала команда в составе 62 человек. Ярославцы становились участники международных этапов чемпионата в сфере флористики, лабораторно-химического анализа, сварки», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области.

На последнем чемпионате континента EuroSkills-2016 приняли участие студентка рыбинского колледжа городской инфраструктуры Кристина Терхулова в компетенции «повар» и студентка Великосельского аграрного колледжа Анастасия Ласаченко в компетенции «флористика». Последняя получила медальон за профессионализм.

Ребята, набравшие максимальное количество баллов, получат возможность участвовать в отборочных соревнованиях для состязаний в финале V национального чемпионата, который пройдет в Краснодарском крае.

В рамках регионального чемпионата организованы соревнования JuniorSkills, в них принимают участие более 50 ребят в возрасте от 10 до 17 лет.