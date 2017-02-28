Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2017, 11:35 — ИА Регнум. На Камчатке полиция ведёт проверку по факту избиения тремя девочками-подростками 14-летней школьницы, которая с переломом носа и различными другими травмами в итоге была госпитализирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

В ведомстве отмечают, что вскоре потерпевшей предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении участников массовой драки.

На данный момент установлено, что травмы девочке нанесли её знакомые, которым 15, 16 и 17 лет. «Подруга потерпевшей накануне воспользовалась её телефоном и отправила старшим девочкам несколько оскорбительных сообщений. Те решили разобраться в происходящем и вызвали на разговор владелицу телефона», — рассказали в МВД.

Встреча была назначена в роще в одном из микрорайонов Петропавловска. Там словесная перепалка и переросла в жестокую драку. Потерпевшая сама дошла до дома, где её мать заметила травмы и вызвала скорую помощь. Проверка продолжается.