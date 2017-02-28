Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Опорными вузами по итогам второй волны конкурса станут еще 19 учебных заведений. Об этом сегодня, 28 февраля, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передают «Вести недели».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

«17 февраля было принято решение о второй очереди конкурса опорных университетов, куда войдут еще 19 опорных вузов. Это вузы инженерные, медицинские, социально-экономические и педагогические», — уточнила Васильева.

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Как сообщало ИА REGNUM, экспертный совет при Минобрнауки отобрал 11 вузов из разных регионов России, на базе которых будут сформированы «опорные» университеты в конце января 2016 года. Опорные вузы ориентированы на решение задач региональных экономик и на обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами.

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Напомним, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором обсуждаются новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».