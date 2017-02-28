Смоленск, 28 февраля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Инвестиционный проект по организации передвижных пунктов медицинского осмотра и обслуживания населения в отдаленных районах Смоленской области намерено реализовать ООО «Дирекция». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Алексеем Островским и гендиректором компании Александром Гротом в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

Владимир Маковский. На приеме у врача. 1900

Проект, который будет реализовываться в Дорогобужском районе, предусматривает, в частности, организацию передвижных пунктов медицинского осмотра и обслуживания населения, проживающего в отдаленных районах области, а также в тех населенных пунктах, где отсутствуют лечебные учреждения. Кроме того, речь идет и о предоставлении услуг врачей общей практики.

Этот и другие инвестпроекты, которые предполагается реализовать в рамках соглашения в течение 2017−2018 годов, будут претворяться в жизнь с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция» (группа компаний «Медхолдинг») работает на рынке медицинских услуг с 1998 года, а с 2012 года — включает в себя сеть многопрофильных медицинских центров, стоматологических клиник, собственный учебный центр и иные медицинские учреждения. Как сообщается, реализация соглашения не только качественно улучшит организацию первичной медико-санитарной помощи жителям региона, но и позволит оказывать ее на самом современном уровне с применением технологий, обеспечивающих эффективность оказания медицинских услуг.

Глава региона Алексей Островский отметил, что жители значительного числа населенных пунктов в сельской местности фактически лишены возможности получать квалифицированную медицинскую помощь.

«То, что вы хотите заниматься этим направлением на постоянной основе и готовы идти в самые отдаленные населенные пункты, чтобы люди, в основном, пожилого возраста могли получать квалифицированную медицинскую помощь, находит и будет находить всестороннюю поддержку у меня как у губернатора, и, в целом, у администрации области. Мы постараемся создать все необходимые условия для реализации проекта, поскольку ключевым в работе региональной власти является улучшение качества жизни смолян», — отметил губернатор.