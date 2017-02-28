Париж, 28 февраля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, расположенный в парижском квартале Бобур, получил свыше ста произведений современного искусства из России. Таким образом, музей стал обладателем крупнейшей публичной коллекции русского искусства за пределами РФ, сообщают 28 февраля «Известия».

Otyroasted.com Центр Помпиду

Произведения, пополнившие собрание Центра Помпиду, представлены в экспозиции «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950−2000: уникальный дар музею».

Как пояснил куратор проекта Николя Люччи-Гутников, в дальнейшем культурный центр намерен приобрести полотна советских художников 20−30-х годов прошлого века. Речь идет в том числе о работах Кузьмы Петрова-Водкина и Александра Дейнеки и произведениях ленинградских нонконформистов.

Культурный центр имени президента Франции Жоржа Помпиду был открыт в Париже в 1977 году. Здание в форме параллелепипеда имеет довольно большие для французской столицы размеры: 166×60×42 м. Сначала его сооружение было воспринято французами неоднозначно, однако в дальнейшем Центр Помпиду стал одной из визитных карточек города, в настоящее время он принимает до 3,8 млн посетителей в год.