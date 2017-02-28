Веллингтон, 28 февраля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и торговли обнародовало данные о стоимости вечеринки в новозеландском посольстве в Вашингтоне в ответ на официальный запрос. Мероприятие обошлось новозеландским налогоплательщикам в $81 тыс, сообщает издание Stuff.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Официальные прием в посольстве состоялся 17 января, среди 320 гостей был ряд влиятельных политиков, бизнесмены, военные и государственные деятели, а также ряд голливудских знаменитостей. Так, например, на приеме присутствовал советник Трампа Стив Бэннон, один из ярых сторонников Трампа актер Джон Войт, советник Трампа родом из Новой Зеландии Крис Лидделл, писатель Мэтт Бойл.

По мнению экспертов Министерства, данный шаг содействовал налаживанию контактов с новой администрацией, а также продвижению интересов Новой Зеландии. «Подобные мероприятия проводятся нашим посольством ежегодно и позволяют нам совместно отпраздновать торжество демократических ценностей», — отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Новой Зеландии.

27 февраля премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш сообщил, что министр торговли Тодд Макклей планирует поездку в Вашингтон. «Мы в долгосрочной перспективе инвестируем в отношения с крупнейшей экономикой мира. Мы пытаемся установить связь с новой администрацией, понять их намерения и мотивы, это стоит того», — сообщил премьер-министр прессе. «Учтите, что поездка министра торговли — это лишь один из путей налаживания контакта, у нас отличная команда в Вашингтоне, которая успешно делает свою работу», — подчеркнул он.