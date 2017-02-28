Москва, 28 февраля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров («Единая Россия») доставлен в московскую больницу.

Госпитализация

Врачи диагностировали воспаление, ему готовятся сделать операцию на ноге, сообщает «Лайф».

Связаться с самим Чилингаровым пока не удалось.

Артур Чилингаров — заслуженный исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чилингаров является членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН), почетным профессором Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова, сопредседателем Совета попечителей Национального фонда «Общественное признание», сопредседателем президиума Независимой ассоциации «Гражданское общество», членом Международного клуба исследователей США, Королевского географического общества Великобритании, президентом Международной организации за сохранение Антарктиды.