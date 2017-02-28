Пекин, 28 февраля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Опрос, проведенный в 10 крупнейших городах КНР, показал, что почти 92% жителей КНР поддерживают решение властей ограничить табакокурение в общественных местах. Соответствующее заявление было опубликовано Китайской антитабачной ассоциацией.

UPI.com Знак «Курение запрещено» в Пекине

В опросе приняли участие 11 523 жителей крупнейших городов, в том числе Пекина, Харбина, Шанхая и Сианя. Более 95% опрошенных сообщили, что осведомлены о вреде пассивного курения. 91,9% респондентов заявили, что поддерживают решение властей ограничить курение в общественных местах, пишет «Синьхуа».

69% опрошенных поддерживают запрет курения в общественном транспорте, 64,4% выступили за запрет на рабочих местах, 49,3% являются сторонниками запрета курения в кафе и ресторанах.

«В настоящее время ограничительные меры действуют в 18 городах Китая. Запрет на курение в общественных местах положительно сказывается на самочувствии горожан. Проблема табакокурения остро строит перед китайским обществом — ежегодно жертвами пассивного курения становятся 100 тыс. граждан КНР», — сообщил журналистам директор Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Цзян Юань.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 2007 г., Китай занимал 25 строчку в списке стран по потреблению сигарет на душу населения. Ежегодно среднестатистический житель КНР выкуривает не менее 1648 сигарет. Россия в данном рейтинге занимала седьмое место с показателем в 2240 сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 февраля власти Шанхая опубликовали расширенное постановление о запрете курения в общественных местах. Ранее в китайском мегаполисе уже был принят закон об ограничении табакокурения, однако он так и не заработал и «остался на бумаге». По мнению властей города, новые меры полностью искоренят курение в общественных местах.