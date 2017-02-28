Тверь, 28 февраля, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Более 300 километров автодорог по самым загруженным направлениям отремонтируют в Тверской области в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

TeoPonch Дорога

В частности, речь идет о ремонте автодорог по четырем направлениям, наиболее популярных у туристов.

Первым таким направлением станет Конаковский район, где расположен туристско-рекреационный кластер «Верхневолжский». В ремонте здесь нуждается автодорога первого класса «Москва — Санкт-Петербург» — «Конаково — Иваньково», которая связывает Конаково и ряд других населенных пунктов с федеральной трассой М10 «Россия». Ежедневно по этой трассе проходит до 11 тыс. автомобилей, а состояние дороги — неудовлетворительное. В планах — ремонт участка от Конаково до трассы М10 и всех расположенных здесь мостов.

Еще одно направление работы — восстановление дорожного покрытия по маршрутам, ведущим к озеру Селигер. Это дороги Осташков — Селижарово — Ржев, Торжок — Осташков, «Москва — Рига» — Андреаполь — Пено — Хитино, Осташков — Волговерховье. Планируется полностью отремонтировать подъезды к Нило-Столобенской пустыни — Залесье-Сорога-Ореховка-Дубровка и Сорога-Залучье-Светлица в Осташковском районе общей протяженностью 20 км.

Третье направление — территория у Рыбинского водохранилища с центром в Весьегонске. Здесь уже в прошлом году начался поэтапный ремонт автодороги первого класса Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна. В 2017 году отремонтируют еще 20 км. В это же направление вошли дороги Бежецк — Поречье и Устюжна — Сандово — Молоково — Хабоцкое.

Четвертая территория активных дорожных работ — на юго-востоке Тверской области, рядом с Угличским водохранилищем, городами Калязин и Кашин. Предполагается, что в текущем году продолжится работа по ремонту дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец в Калязинском районе.

«Всё сейчас упирается в развитие дорог. Как только они будут, начнет активно развиваться и придорожная инфраструктура, и соответственно сервис», — обозначил условия развития туристической отрасли губернатор Игорь Руденя.

На финансирование дорожных работ в Тверской области в 2017 году предусмотрено 7,6 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в 2016 году.